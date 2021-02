Reiter und Musikerstammtisch München Zamdorf

Howdy Friends,

was soll man noch sagen, auch wenn wir es gerne wollen, aber unsere gemeinsame Session findet leider am 19.02.21 nicht statt, aus bekannten Gründen.

Mittlerweile werden wir etwas unleidig, aber ich gebe ein Zitat von Johnny Cash: " There is a silverline behind every cloud" baut uns vielleicht auf.

Also wir bleiben weiterhin optimistisch und hoffen auf bessere Zeiten.

In diesem Sinne:

Nehmt Rücksicht auf andere und

Let the good times roll and always Happy Trails and always good rockin

Saludos

Ferdinand