VFD Stammtisch-Wanderritt

Grüß Euch liebe Reiterfreunde

Wie schon mehrmals angekündigt laden wir auch in diesem Jahr wieder zum Stammtisch-Wanderritt.

Wir treffen uns anders als in den letzten Jahren nicht in Peißenberg sondern in Forst.

http://www.paradies-hof.de

wir starten am Café Paradieshof in Forst. Frau Melanie Kleider wird uns mit selbstgebackenen Kuchen und frischem Café begrüßen. Dafür schon mal herzlichen Dank. Von dort starten wir auf einen ca. 25 km langen Rundkurs mit Mittagsstation.

Verraten wird hier aber noch nichts.

Anmeldung diesmal - bitte per mail- bei Michael Sendl

michael.sendl@biomichl.de

Eure Vorstandschaft,

Michael Sendl, Wolfgang Illich, Katharina Kott

www.vfd-bayern.de