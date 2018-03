07.-14.04.2018 - Verkaufspferdewoche im Landgestüt Moritzburg

Verkaufspferdewoche im Landgestüt Moritzburg

Vom 07.-14.04.2018 findet die Verkaufspferdewoche des Pferdezuchtverbandes Sachsen-Thüringen e.V. in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Gestütsverwaltung statt. Im aktuellen Verkaufslot finden sich erfolgsversprechende Youngsters für den Spring-, Dressur- und Vielseitigkeitssportler ebenso wie zuverlässige Partner für den anspruchsvollen Freizeitreiter.

Wenn Sie auf der Suche nach interessanten Nachwuchspferden sind, sollten Sie die Präsentationen nicht verpassen. Los geht es am Samstag den 07.04.2018, um 11.00 Uhr in der Reithalle des Landgestüts (Meißner Str. 3, 01468 Moritzburg).

Mit den Decurio Nachkommen Dark Pearl und Don Curio sowie dem bereits zum Süddeutschen Reitpferdechampionat mit der Silbermedaille geehrten For Romance - Alabaster Sohn Fjodor sind bewegungsstarke Dressurpotentiale im Angebot. Auch für den Springsport gibt es einiges zu sehen. Die Last Man Standing Nachkommen Last Man und Lerchenprinz qualifizierten sich bereits für den HIT Holz DSP Freispring-Cup zur PARTNER PFERD 2018 in Leipzig. Mit Siegen und Platzierungen bis in die Schwere Klasse sind Calisto (Champion for Pleasure - Ahorn Z) und Con Sander HAD (Contract - Giorgio) als erfolgreiche Springpferde bereit für den sofortigen Einsatz.

Machen Sie sich selbst ein Bild und schauen Sie bei uns vorbei:

Samstag, den 07.04.2018 11.00 Uhr

Sonntag, den 08.04.2018 11.00 Uhr

Mittwoch, den 11.04.2018 15.00 Uhr

Samstag, den 14.04.2018 11.00 Uhr

Unsere kompetenten Gestütsmitarbeiter beraten Sie gern bei der Wahl des passenden Partners für Sport und Freizeit. Es besteht die Möglichkeit, unsere Verkaufspferde probezureiten. Um eine Voranmeldung hierfür wird gebeten, sie ist aber nicht zwingend notwendig. Interessenten können unsere Verkaufspferde nach Absprache gern schon im Vorfeld der Veranstaltung besichtigen und persönlich kennenlernen.

Unsere gesamte Verkaufskollektion sowie Informationen zu den Ansprechpartnern finden Sie ab 17.03.2018 auf unserer Internetseite:

www.saechsische-gestuetsverwaltung.de/verkauf