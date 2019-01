1. Newsletter von Buchauer Horse-Man-Ship & Trails.

Ein gutes neues und pferdiges Jahr!

Willkommen zum ersten Newsletter von Buchauer Horse-Man-Ship & Trails.

Liebe Buchauer-Freunde,

via facebook und Instagram konnten einige von Euch beobachten, daß wir mit Pferden auch im Winter viel Spaß haben.

Die Würze des Lebens ist Vielseitigkeit und so können wir uns zum Reiten im Schnee endlich wieder an Skijöring und Schlittenziehen erfreuen.

Erfreuen? Ja! Denn unsere Pferde haben wir für alles professionell vorbereitet. Horsemanship sei Dank:

There is nothing you can´t do when the horses becomes a Part of you! (Pat Parelli)

Zur Zeit kämpfen wir zwar mit zu viel Schnee für vielseitige Abwechslung mit unseren Pferden, aber auch das wird sich bald wieder verändern.

Die Wetterlage schenkt uns also gerade etwas mehr Zeit für Schneeschaufelsport, glücklicherweise auch zum Nachdenken und Reflektieren.

Dabei haben wir zu Zeit, Veränderung und Pferd von Urs Heer (HETS-Horsemanship) gelesen:

Das Wesen Pferd wird in all der Zeit als Einziges gleich bleiben"

Wir sagen zwar fast alle, daß wir so viel Respekt vor diesem tollen Lebewesen haben. Handeln wir auch alle entsprechend?

Urs schreibt weiter: "...die Kultur von gutem Horsemanship weiterhin praktizieren und erklären – ohne esoterisch zu werden oder Pferde „direkt“ zu benutzen, um menschliche Verwirrungen zu kurieren. Nichts desto trotz ist es „indirekt“ mein Ziel, dank oder über Horsmanship, den Menschen vermitteln zu können, wie die mentale und vor allem emotionale und physische Fitness gestärkt werden können.

(Den ganzen Text und einen sehr interessanten Artikel über Horsemanship in klassischer Dressur kannst Du bei Interesse im beigefügten pdf "HETS-NEWS" lesen)

Weiterbildung für Dein Pferd sollte in erster Linie bei Dir anfangen, denn Du alleine solltest in der Lage sein, ein Pferd zu einem glücklichen Partner zu machen.

Beim Buchauer gibt es deshalb nicht nur Wanderreiten und Ausritte mit Leih- und Schulpferden.

Nutze unsere Erfahrung, frage bei uns an für:

- Unterricht, der Dir am Boden und in Sattel hilft, mit Pferden immer besser zu werden.

- Beratung VOR der Anschaffung eines eigenen Pferdes

- Hilfe, wenn Du Angst bekommen hast oder Dein Pferd nicht das tut, was Du gerne hättest, Probleme macht, nicht in den Anhänger einsteigt u.s.w.

- Jungpferdestarts/Restarts

- externe Trainer-Empfehlungen, denn professionelle Aus- und Weiterbildung ist ein fester Bestandteil in der Entwicklung eines jeden Menschen

- Horsemanship-Tools und Zubehör in Profitrainer-Qualität

Winter/Frühjahrsseminare:

Mach Dich jetzt wieder fit für:

10.02. Erste Hilfe am Pferd (geänderter Termin, Info und Anmeldung im Dateianhang)

17.02. Unfallverhütung (Info und Anmeldung im Dateianhang

03.03. Wanderreiten

11.05. Sitzschulung

Vielen Dank, wenn Du die beigefügten Kurse in Deinem Stall aufhängst.

Einen guten Start und viel Spaß mit Pferden!

Grüße aus dem bayrischen Oberland

Susanne und Jürgen

Beim Buchauer

Horse-Man-Ship & Trails

Oberbuchau 4

82380 Peißenberg

www.beim-buchauer.de