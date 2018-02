11.2.18 - Gangpferdezentrum Aegidienberg - Absetzertag und Verkaufsschau

Liebe Freunde des GPZ-Aegidienberg,

am kommenden Sonntag haben wir wieder unseren jährlichen ´"Absetzertag" sowie die Vorführung einiger unserer Verkaufspferde. Die Fohlen des letzten Jahres haben in den letzten Wochen, nachdem sie von ihren Müttern abgesetzt wurden, eine gründliche Grunderziehung erhalten. Wie immer, stellen wir die Fohlen am Ende der Arbeit freilaufend vor und nehmen dies auf Video auf. Siehe hierzu auch die Aufnahmen der letzten Fohlenjahrgänge auf unserer Homepage unter Zucht / Nachzucht / Fohlenjahrgänge. Die Absetzer, die dieses Jahr vorgestellt werden findet Ihr auf der beiliegenden Liste.

Danach stellen wir eine Kollektion an gerittenen Verkaufspferden vor. Die Auswahl reicht vom isländischen Freizeitpferd, über interessante Zuchtpferde, tolle Sportpferde bis zum American Saddlebred, Näheres hierzu siehe auch beiliegende Liste der Verkaufspferde.

Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung und würden uns über Euren Besuch am kommenden Sonntag freuen. Wir beginnen um 11.00 Uhr. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.

Marlies und Walter Feldmann

sowie das gesamte Team vom

Gangpferdezentrum Aegidienberg

Peter-Staffel-Str. 20

D – 53604 Bad Honnef

Tel. +49 2224 89637

Mobil: +49 172 2403153

wf@gangpferdezentrum.de

www.gangpferdezentrum.de