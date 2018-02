16.2.18 - HUFGEFLÜSTER Stammtisch - Session am 16.02.18 in Bernds Bienenstock

Howdy Friends,

hoffe, Ihr habt alle den Fasching bis jetzt gut überstanden. Dann können wir ja wieder zu den elementaren Dingen zurückkehren:

Wir treffen uns wie gehabt zu einer zünftigen Session, bei guter Musik, gutem Essen und netten Leuten

am 16.02.18,ab 20.00 Uhr

Location: Bernds Bienenstock

Stadeweg 8



81929 München-Zamdorf

Tel. : 089 420 95 339

Also nicht vergessen, die Buschtrommeln zu aktivieren, damit wir wieder eine gute Zeit miteinander verbringen können.

In diesem Sinne:

Let the good times roll and always Happy Trails and always good rockin

Laßt uns zusammen eine gute Zeit verbringen!!

Saludos

Ferdinand

TelNr. 089 909 69 815

FaxNr089 909 69 816

Mob: 0171 548 44 20