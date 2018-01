17.+18.03.17 Sitzschulung / Bewegungstraining nach Eckart Meyners

Von: Johanna Höfer [mailto:johanna.hoefer@mail.de]

Gesendet: Freitag, 5. Januar 2018 22:30

An: sabine.schwalm@vfdnet.de

Betreff: Sitzschulung /Bewegungstraining nach Eckart Meyners 17./18.03.

Ihr habt Euch die ganze Zeit schon gefragt , was es mit diesen bunten Bällen auf sich hat und würdet es gerne auch mal versuchen?

Oder lieber mal den Balimo-Hocker testen. Doch lieber mit einer Schwimmnudel turnen oder dem Balance-Board? Wenn Ihr tatsächlich mal spüren möchtet, wie leicht Reiten eigentlich wirklich geht und wie dankbar es Eure Pferde annehmen, wenn Ihr sie nicht mehr so im Bewegungsablauf stört, dann nehmt Euch Zeit und probiert es aus.

Geeignet für Reiter aller Sparten, ob Liberty, Western, Englisch, von Anfänger bis Profi.

Kostenpunkt: 260,00€ für beide Tage inklusive Pferdeunterbringung (Box mit Stroh & Heu satt), sowie Frühstück und Mittagessen an beiden Tagen für die reitenden Teilnehmer.

110,00€ für Zuschauer inkl. Verpflegung für beide Tage.

Der Kurs findet in Gungelshausen statt, nahe Ziegenhain / Schwalmstadt.

Was erwartet Sie in den Seminaren?

Im „aktiven“ Theorieteil erhalten Sie einen Einstieg in die Bewegungslehre. Dieser befasst sich besonders mit dem von Eckart Meyners entwickelten 6-Punkte-Programm für Besseres Reiten. Die Teilnehmerzahl ist hier nicht begrenzt.

Im Praxis-Seminar wird jeweils in Einzelstunden (ca. 30 bis 45 Minuten) gearbeitet. Der Reiter stellt sein Pferd in den Grundgangarten vor, um einen Eindruck von dem Bewegungsgefühl des Reiters zu bekommen. Mit individuell auf den Reiter zugeschnittenen Übungen werden Sitzprobleme aufgedeckt und Lösungen angeboten. Zwischen den Übungen erspürt der Teilnehmer auf dem Pferd das neue Bewegungsgefühl.

Wer kann teilnehmen?

Alle Reiter mit eigenem Pferd, die Ihre Beweglichkeit verbessern wollen, um zu einem harmonischen und besseren Zusammenspiel mit Ihrem Partner Pferd zu gelangen. Ein losgelassener, ausbalancierter und unverkrampfter Sitz ist eine Grundlage, um die, in der Ausbildungsskala viel beschriebene Losgelassenheit des Pferdes und ein partnerschaftliches Miteinander zu erreichen.

Zuschauer sind ebenfalls gern willkommen.

Wer leitet das Seminar?

Mein Name ist Gerda Korthauer, ich habe 1990 meine Ausbildung zum Reitwart abgeschlossen, arbeite seit dem als Trainer-B in einem Ausbildungsstall in Hattingen und bin darüber hinaus freiberuflich mit dem Schwerpunkt Sitz- und Gleichgewichtsschulung tätig. Im Jahr 2000 habe ich die Zusatzausbildung für Reiten als Sport für Menschen mit Behinderung abgeschlossen. Dies lenkte meinen Blick besonders auf die körperlichen Voraussetzungen, die für einen guten und losgelassenen Sitz notwendig sind. Ich lernte die von E. Meyners entwickelte Bewegungslehre für Reiter kennen und habe mit der Einbeziehung der entsprechenden Übungen in die tägliche Arbeit bei Reitern und Pferden gute Fortschritte erkennen können. Im Oktober erwarb ich die Ergänzungsqualifikation für Trainer „Sitz- und Gleichgewichtsschulung“ der FN.

Anmeldung unter Kurstermine auf http://www.anarahof.de