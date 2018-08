17.8.18 - HUFGEFLÜSTER Stammtisch

Howdy Friends,

trotz Urlaubszeit und "Extremsommer" treffen wir uns wieder zu einer zünftigen Session am 17.08.18 an unserem HUFGEFLÜSTER Stammtisch, wie gewohnt ab 20.00 Uhr

Location: Bernds Bienenstock

Stadeweg 8



81929 München-Zamdorf

Tel. : 089 420 95 339

Wir lassen es auf keinen Fall ausfallen, auch wenn ich persönlich wieder einmal nicht da sein werde.

Also vergeßt nicht die Buschtrommeln zu aktivieren, damit wir wir zusammen einen guten Abend verbringen werden, bei guter Musik, gutem Essen und wie immer netten Leuten.

Also in diesem Sinne:

Let the good times roll and always Happy Trails and always good rockin

Laßt uns zusammen eine gute Zeit verbringen!!

Saludos

Ferdinand

Ein wichtiges Schmankerl möchtte ich Euch nicht vorenthalten: Vom 10.08 -12.08.18 findet wieder das ITF ( Indianer und Trapperfestival ) in Hallbergmoos statt,

ein Muß für jeden Countryfan , es wird wieder ein tolles Programm geboten, nähere Infos unter: www.southernstars.de;

itf-munich.com; FB: itf, dort erhaltet Ihr ausführliche Informationen, am So spielen Bea und Olli zum Frühschoppen auf



Ferdinand Dahmen

Mob: 0171 548 44 20

Weitere Infos

https://hufgefluester.eu/kalender/termin/reiter-und-musikerstammtisch-in-muenchen-zamdorf_828