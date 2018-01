19.1.18 - HUFGEFLÜSTER Stammtisch mit Livemusik zum Miimachen

Howdy Friends,

der Alltag hat uns schon wieder fest in seinem Griff..Aber ich möchte noch die Gelegenehit nutzen, um Euch allen und Familienangehörigen eine gutes Jahr 2018 zu wünschen, vorallem bei bester Gesundheit und mit viel Musik and always Happy Trails.

Wir führen die Tradition fort und treffen uns am 19.01.18 wieder zu einer zünftigen Session, bei guter handgemachter Musik, gutem Essen und natürlich netten Leuten

Location: Bernds Bienenstock

Stadeweg 8



81929 München-Zamdorf

Tel. : 089 420 95 339

Bin leider persönlich nicht da, lassen uns die Sonne aufs Hirn scheinen und es spricht ja nichts dagegen, sich den Termin vorzumerken und vorbeizukommen. Also wie gehabt, aktiviert die Buschtrommeln, denn unser Treffen ist nur so gut, wie wir ihn mittragen.

Also in diesem Sinne:

Let the good times roll and always Happy Trails and always good rockin (nach Hans)

Laßt uns zusammen eine gute Zeit verbringen!!

Saludos

Ferdinand

Die letzte Session hat natürlich auch allen Beteitligten viel Spaß gemacht und das Konzert von Mano Maniak war ebenfalls der Kracher.

Also auch nicht vergessen mir Info zukommen zu lassen für Eure Live-Auftritte, sprich Konzerte, wenn Ihr es möchtet, teile ich es gerne hier über den Verteiler mit.

TelNr. 089 909 69 815

FaxNr089 909 69 816

Mob: 0171 548 44 20

Mit pferdigen Grüßen Redaktionsservice