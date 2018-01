PRESSEINFORMATION

Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V



Ball der Pferdefreunde - Countdown läuft (Neumünster) Die Vorbereitungen in den Holstenhallen Neumünster laufen auf Hochtouren für den 19. Ball der Pferdefreunde am Samstag, 20. Januar 2018. In fünf Hallen werden Pferdesportfans aus ganz Norddeutschland die Nacht zum Tage machen. Noch sind Restkarten an der Abendkasse erhältlich, die um 18.30 Uhr öffnet.



Der Ball der Pferdefreunde ist der größte in ganz Deutschland und ein begehrtes Ereignis. Es gibt den großen Ballsaal mit Livemusik der Top-band TIN LIZZY, in der kleineren Halle 2 wird ebenfalls Livemusik mit der band Top Union zelebriert und in der riesigen Halle 5 treffen sich in der Disco vor allem die ganz jungen Ballbesucher.



Das Ereignis glänzt zudem mit Service: Garderobe, Taschenstation und das Fotostudio sind vertraute Elemente. Das Team von ostseefotograf.de lichtet die Ballbesucher einzeln, zu zweit, als Gruppe im Studio ab und schafft damit eine tolle Erinnerung an einen unvergesslichen Abend. Neu ist der Frisur- und Schminkstand von Friseur Mohr. Ein Service, der vor allem für jene, die zuvor wenig Zeit hatten, eine tolle Offerte ist für einen perfekten und fröhlichen Auftritt beim Ball der Pferdefreunde.



Eröffnet wird der Ball durch die Staatssekretärin des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration von Schleswig-Holstein, Kristina Herbst. Der Vorsitzende des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein, Dieter Medow, kann am Samstag etliche Vertreter aus Sport, Politik und Wirtschaft begrüßen. Kontakt: Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V.