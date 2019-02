AFW Thüringen e.V. - Erste-Hilfe-Kurs für Reiter mit FIRST AID HEROES

Erste-Hilfe-Kurs für Reiter mit FIRST AID HEROES

Hallo,

nach dem großen Erfolg und Zuspruch im vergangenen Jahr werden wir am 31. März wieder in Zusammenarbeit mit dem VFD-Landesverband Hessen e.V. einen besonderen Erste-Hilfe-Kurs für Reiter mit FIRST AID HEROES in Schenksolz anbieten. Durch großzügiges Sponsoring der Uelzener Versicherung konnte der Teilnehmerbetrag in diesem Jahr erheblich reduziert werden.

Nähere Informationen und Anmeldeformular auf unserer Website unter: https://afwthueringen.org/index.php/terminkalender/event/40-erste-hilfe-fuer-reiter

Achtung! Die Teilnehmerplätze sind auf 12 Teilnehmer begrenzt! Daher bei Interesse bitte frühzeitig anmelden, denn die verfügbaren Plätze werden voraussichtlich schnell vergeben sein!

Für VFD-Übungsleiter kann die Teilnahme mit 5 UE zur Lizenzverlängerung anerkannt werden!

Viele Grüße

Hajo Seifert

AFW Thüringen e.V.