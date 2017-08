Presseinformation

Juli 2017

AMERICANA 2017:

Fashion Boots jetzt Gold-Sponsor

Unternehmen übernimmt Großhandel für Rocky Brands USA in ganz Europa – große Modellvielfalt auf der AMERICANA

Das Showmanagement der AMERICANA begrüßt seinen neuen Gold Sponsor Fashion Boots. Der Online Shop www.fashion-boots.com, der über 800 verschiedene Stiefel bester Qualität für jeden Bedarf und Geschmack führt, ist Titelsponsor des World Cup Cutting Open, der World Cup Ranch Riding sowie des ERCHA Nations Team Cup Einzelfinales.

Ob Cowboystiefel, Bikerboots, Westernstiefel oder klassische Westernreitstiefel – bei www.fashion-boots.com findet der Reiter und Westernfan alles, was das Herz höher schlagen lässt. Der Shop führt ausschließlich Markenqualität mit vielen bekannten Brands, darunter Durango Boots, Rocky Boots, Ariat, Justin Boots, Tony Lama und Twisted X. Fashion Boots steht für hochwertiges Leder, beste Verarbeitung und Liebe zum Detail. Gerade wenn es um Boots für den täglichen Einsatz auf dem Pferd und im Stall geht, führt an Fashion Boots kein Weg vorbei. Die im Shop angebotenen Westernreitstiefel sind robust und langlebig und zeichnen sich durch hohen Tragekomfort aus – und dies zu einem bemerkenswerten Preis-Leistungs-Verhältnis! Ob robuste Boots fürs tägliche Training im Sommer und Winter oder besonders aufwendige Exemplare für den Turnierauftritt – im Online Shop ist eine breite Auswahl zu finden.

Zudem führt das Unternehmen eine breite Auswahl an Ledergürteln als passendes Accessoire. Auch hier bietet Fashion Boots eine große Auswahl an Markennamen. Bei Fragen zu den Modellen oder für eine persönliche Beratung steht das Team von Fashion Boots telefonisch mit Rat und Tat zur Seite und greift dabei auf seine über 30-jährige Erfahrung mit exklusiver Ledermode zurück.

Boots & Fashion GROUP GmbH übernimmt Großhandel für Rocky Brands USA in ganz Europa

Die Boots & Fashion GROUP GmbH wird ab sofort auch den Großhandel für Rocky Brands USA in ganz Europa übernehmen. Die Marken Durango Boots, Rocky Boots, Georgia Boots und 4Eursole werden dann, in naher Zukunft, über den neuen Onlineshop www.rockyboots.eu für den Endverbraucher und den Wiederverkäufer in 5 verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Den Anfang macht die bereits eingeführte Marke Durango Boots in Deutschland.

Bei dem traditionellen Hersteller Durango sind Sie genau richtig, wenn Sie klassische Western und Biker Boots ohne viel Firlefanz suchen. Durango bietet seit 1966 robuste Westernstiefeln an, die nicht nur sehr alltagstauglich sind, sondern auch über den Fashion Bereich hinaus den Ruf haben, Schuhe in echter Western Qualität zu produzieren, die zugleich den Komfort und die Beweglichkeit der Füße nicht einschränken. Durango konzentriert sich bei der Herstellung auf Komfort und Beweglichkeit ihrer Modelle. Daneben überraschen sie aber durch ihr vielfältiges Angebot in den Produktlinien Farm und Ranch Produkte, traditionelle Western- und Arbeitsschuhe sowie Western Fashion Footwear, die in Mode und Style unnachahmlich sind. Charakteristische und authentische Lederstiefel für alle, die den Western Style lieben und die Vorteile dieser unverwüstlichen Boots schätzen gelernt haben.

Mit umfangreichem Sortiment in Halle 1

Die Boots & Fashion GROUP GmbH präsentiert sich auf der AMERICANA 2017 in Halle 1 mit ihrem umfangreichen Sortiment. Zum ersten Mal wird hier große Vielfalt aller Durango Modelle erhältlich sein. Als Highlight werden zwei Bestseller zu einem absoluten Sonderpreis auf angeboten.

www.fashion-boots.com