Country Musik in allen Facetten

Pullman City trägt Country Music Award aus – Viel Abwechslung von 10. bis 12. November

Die einzigartige Stimmung beim Country Music Award ist legendär: Von 10. bis 12. November treten in der Westernstadt Pullman City im niederbayerischen Eging am See wieder Country-Duos, Trios und Bands aus aller Herren Länder gegeneinander an. Auf die Besucher wartet die ganze Vielfalt von Country Musik, von den alten Klassikern bis hin zu modernen und selbstgeschriebenen Songs. Seit 2001 findet der Internationale Country Music Award in Pullman City im Bayerischen Wald statt. Für so manche Band war die Teilnahme das Sprungbrett zu anderen Veranstaltern und Auftritten. Eine internationale Jury, zusammengesetzt aus Experten der Country Musik-Szene, wird an den drei Tagen die Auftritte der Künstler fachmännisch bewerten. Das Publikum braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen: Es kann einfach nur genießen und die Tanzfläche rocken. Weitere Infos und Übernachtungsmöglichkeiten unter www.pullmancity.de oder im Town Office, Tel.: +49(0)8544-97490.

Steffi Dworsky

LBRmedia

Unteregingerstr. 2

94535 Eging am See

Tel. 49(0)8544 919802

marketing@pullmancity.de