Einladung HEUTE zum Kolloquium Equinum um 19.00 Uhr

Liebe Freunde des Barockreitzentrums!

bei frühlingshaften Temperaturen hatten wir am Wochenende zwei parallel verlaufende Kurse unter der Leitung von Elke Wedig und Ulrike Störzbach auf unserer Anlage. Die Teilnehmer waren begeistert, sowohl von dem ganzheitlichen Konzept EponaQuest, als auch von den neuen Erkenntnissen von der Doppellonge und dem Langen Zügel. Wir freuen uns über strahlende Gesichter am Ende Tages und möchten Ihnen natürlich weiterhin ein abwechslungsreiches Programm bieten.

Deshalb laden wir Sie sehr herzlich zu unserem nächsten

Kolloquium Equinum am 7.3.2018 um 19.00 Uhr mit dem Thema "Pferde sind die beste Medizin" in den kleinen Seminarraum ein. Frau Ulrike Störzbach, Frau Brigitte Koch und Frau Sigrun Barck werden die Pferd-Mensch-Beziehung unter verschiedenen und unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Anschließend findet ein kleiner praktischer Teil in der Halle statt. Anmeldung bitte unter levade@barockreitzentrum.de oder unter info@barockreitzentrum.de

Schauen Sie auch gerne immer wieder auf unserer Homepage unter www.barockreitzentrum.de vorbei. Da finden Sie das Jahresprogramm.

Wir würden uns freuen, Sie am Mittwoch begrüßen zu können.

Mit sonnigen Grüßen

Elke Wedig und das ganze Team

Barockreitzentrum

Inh. Frau Elke Wedig

Mittelberg 2

71296 Heimsheim

Tel.: 07033 466575