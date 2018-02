Freunde des Samainhof - Es ist uns eine große Freude, unseren wunder-schönen Hof mit euch teilen zu dürfen!

Liebe Freunde des Samainhofes,

es ist uns eine große Freude, unseren wunder-schönen Hof mit euch teilen zu dürfen!

Und wir laden euch immer wieder gerne dazu ein, uns zu besuchen…

In diesem Sinne zur Erinnerung:

Wer am kommenden Wochenende noch nichts geplant hat, ist herzlich willkommen, am Wochenendseminar vom 23.02. bis 25.02. (Freitagabend bis Sonntagmittag) mit Sepp Schleicher teilzunehmen: Es hat den vielversprechenden Titel "Zauber der Gemeinschaft".

Denn letztlich lebt jeder in einer Form von Gemeinschaft und gedanklich sind wir fast ausschließlich mit Beziehungen und Verhältnissen zu Anderen beschäftigt… Wie kann also ‚Ge-mein-schaft‘ voller Mitgefühl und Glücksgefühlen für jedes Individuum gelingen? Das Thema ist natürlich nur ein Vorschlag, das zugunsten von Teilnehmerwünschen oder aktuellen Themen verändert werden kann! Das Seminar beginnt am Freitag um 18:00 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen und endet am Sonntag nach dem Mittagessen um 12:30 Uhr. Telefonische Anmeldung bei Sepp Schleicher unter 09184 / 557.

Nachfolgend die Übersicht für gute Gelegenheiten, uns im März zu besuchen:

Am Sonntag, den 04.03. findet von 14 Uhr bis 17 Uhr wie gewohnt unser Samain-Schnuppernachmittag statt. Bringt gerne eure Freunde und Bekannte mit! An unserem Hof mit seinen Tieren, seinen Bewohnern und Freunden seid ihr alle herzlich willkommen! Am Infotisch könnt ihr weitere Auskünfte und Informationen zum Hof und uns erhalten und für Reitbegeisterte (Kinder und Erwachsene) wird Pony führen und auch ein Ausritt angeboten (zum Ausritt bitte vorher unter 09492/9549-0 anmelden!).

Am Dienstag, den 06.03. lädt unser Natur- und Waldkindergarten zu einem Informationsabend ein. Die Themen: Konzept – Tagesablauf im Kindergarten – Elternarbeit – Trägerverein. Der Eintrei ist frei. (Kontakt: Anna Mühlbauer, Telefon: 09492 - 95 49 14)

Am Samstag, den 10.03. veranstaltet Ramona Walter von 14 Uhr bis 15:30 Uhr ihr beliebtes Kinderprogramm "Meine Freunde die Pferde" für alle pferdebegeisterten Kinder ab 3 Jahren. Die Kleinen können mit unseren lieben Islandponys liebevoll erste Kontakte knüpfen. Sie lernen, beispielsweise wie die Pferde sich untereinander verständigen, wie wir Menschen sie versorgen müssen, damit es ihnen gut bei uns geht und vieles mehr. Unter Ramonas fürsorglicher Begleitung können auch erste Reiterfahrungen gesammelt werden.

"Hereinspaziert" - am Samstag, den 10.03. lädt auch unsere Zirkusschule Samainetti von 15 Uhr bis 18 Uhr alle kleinen und großen Künstler (und die, die es werden wollen) wieder zum Mitmachen ein! Jede/r darf seine/ ihre Talente, Hobbys und Leidenschaften fantasievoll einbringen... Unter fachkundiger Anleitung wird geprobt und kreativ - Schritt für Schritt - ein tolles Schaubild eingeübt.

Samstag und Sonntag (10. und 11.03) bietet Manfred Menges einen Hufkurs für alle Interessierte an. Manferd ist staatlich geprüfter Hufschmied. Notbeschlag, Selbsthilfe und Barhufpflege sind unter anderem Inhalte des Kurses. (Anmeldung unter 09184 2166)

Am Sonntag, den 11.03. findet ab 10 Uhr wieder unser beliebtes "Ride & Brunch" statt - ein anregender und sinnlicher Ausritt mit anschließender Verköstigung in unserem gemütlichen Erlebnis-Café am Samainhof. Auch Reitanfänger können dabei sein, denn Ursula Wohlfahrt führt euch sicher mit den Pferden durch unsere bezaubernde Landschaft!

Und am Sonntag, den 25.03. gibt es noch eine Gelegenheit zum Ausreiten: Die ursprünglichen Islandpferde tragen eine Erinnerung - Steppenreiter die schweigend miteinander durch die Wölder reiten, zusammen lagern, den Kopf an den warmen Pferdekörper lehnen. Auch hierbei führt euch Ursula Wohlfahrt sicher über Stock und Stein!

Last but not least findet vom 30.03. bis 02.04. (Freitagabend bis nachmittags am Ostermontag) das Osterseminar „Lichte Gefühle - oder - Der Duft der Heimat“ mit Sepp Schleicher – Psychotherapeut und Visionär – statt.

Wie kannst Du Heimatboden unter den Füßen haben,

Wenn Du weder Garten noch Feld bestellst?

Mit Deinen Händen musst Du Heimat berühren.

Du brauchst einen Ort, der Dich mit Freuden empfängt,

Der Dich nährt und in den Schlaf wiegt,

Der Dir zu essen und zu trinken gibt,

Der Deine Wunden heilt und Dein Gemüt.

Welche Welt hast Du in Liebe für Deine Kinder vorbereitet?

Wie sollst Du Gott spüren, wenn Du nicht Dein Paradies schaffst?

Wenn Du keinen Baum gepflanzt hast,

Wie soll Dein Kind in seinem Schatten ruhen?

Komm und lausche den Geräuschen der Naturwelt!

Sie enthalten Gottes Gnade und führen zur Erkenntnis.

Wir machen Ritte durch den beginnenden Frühling, sitzen gesellig am Lagerfeuer und schaffen so gemeinsam Heimat! (Du kannst auch ein Leihpferd bekommen oder auf einer Kutsche mitfahren, um dabei zu sein!) Telefonische Anmeldung bei Sepp Schleicher unter 09184 / 557.

Zu sämtlichen hier aufgeführten Veranstaltungen könnt Ihr auf unserer Homepage (www.samainhof.de) weitere Informationen finden!

Euer Samainhof-Team freut sich auf euch!

