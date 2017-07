PRESSEMITTEILUNG

Global Jumping Berlin

28.- 30. Juli 2017

Glanzvolle Premiere der Global Jumping Foals -



Spitzenfohlen begeistern im Sommergarten







Internationale Bieterduelle trieben die Preise in die Höhe, die Spitze landete Cornet’s Creation, ein Hengstfohlen von Cornet Obolensky aus einer Gaillard de la Pomme - Escudo-Mutter, mit einem Zuschlag bei 31.000 Euro. Der kleine Schimmel wechselt vom Süden in den Norden, denn sein Züchter ist kein geringerer als Bayern München-Star Thomas Müller und den Zuschlag erhielt ein Käufer aus Hamburg. Für 23.000 Euro ging eine Big Star-Tochter namens Pro Olympia GE an Marie-Jeanette und Heino Ferch, dem beliebten deutschen Schauspieler. Und der spanische Topreiter Sergio Alvarez Moya sicherte sich für 24.000 Euro Contendro Girl, eine Tochter des Spitzenvererbers Casall. Insgesamt erzielten die zwölf angebotenen Fohlen einen Preis von 239.000 Euro, im Durchschnitt kosteten die kleinen Rohjuwelen 21.500 Euro. „Wir sind mehr als zufrieden mit dieser Premiere“, freute sich Carsten Lenz vom Westfälischen Pferdestammbuch und ist sich mit Roland Metz von den Süddeutschen Pferdezuchtverbänden sowie Ove Asmussen vom Holsteiner Verband einig: „Das möchten wir sehr gerne in dieser Konstellation im nächsten Jahr wieder anbieten.“

SySa/EquiWords





TV & Streaming



Alle Prüfungen werden von ClipMyHorse.TV live übertragen.





Sonntag, 30. Juli 2017: Eurosport 0.15 Uhr



Tickets für GLOBAL JUMPING BERLIN



Karten sind an Tageskasse erhältlich.



Weitere Neuigkeiten zum GLOBAL JUMPING BERLIN finden sie unter









Cornet’s Creation aus der Zucht von Fußballstar Thomas Müller wurde Preisspitze der ersten Global Jumping Foals.

Foto: Thomas Hellmann

Das Foto können Sie für Ihre Berichterstattung zur Veranstaltung bei Angabe der Fotoquelle honorarfrei nutzen.



