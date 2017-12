Hier ist die NEUE VFD Viermonatsübersicht mit den kommenden Veranstaltungen in Hessen Nord!

Stammtische finden jeden dritten Freitag im Monat in unserem Stammtischlokal „Bürgerhaus Remsfeld“ in Knüllwald-Remsfeld, Lange Straße 19, http://xn--brgerhaus-remsfeld-m6b.de statt. Beginn 20.00 Uhr. Stammtische mit Vortrag sind, wenn nichts anderes ausgewiesen ist, für Mitglieder kostenlos; Nichtmitglieder zahlen eine Organisationspauschale von 3 Euro. Info bei S. Schwalm, Tel. 06691/22395 oder per Mail unter sabine.schwalm@vfdnet.de.





Wir gratulieren folgenden Mitgliedern, die während dieser vier Monate Geburtstag haben: Luzie Kost, Tamara Ebert, Kay Niedzwetzki, Sabine Meiffert, Götz und Cornelia Döring, Uwe Göbel, Kai Linke, Barbara Euler, Hans-Jürgen Gründel, Wolfgang Adam, Claudia Langhammer, Helmut Ritter, Dr. Alfons Wüsteneck, Sandra Berndt-Wüsteneck, Thordis und Rike Schlote, Mareike Knoth, Manuela Paeger, Christine Schott-Becker, Claudia Langhans, Matty, Sina und Tarik Damm, Marcel und Anna-Gabi Döberitz, Maureen Grass, Christina Hosak-Schäfer, Johannes Becker, Karsten Merle-Paeger, Sabine Lossek, Robert Hinkel, Beate Krutzinna, Kevin Engeldinger, Katrin Ide, Britta Mette-Wackerbarth, Otfried Hintz, Cordula Letmade, Viktoria Orth, Nele Ullrich, Isabelle Unger, Astrid Bojko-Mühr, Mathias Mühr, Anke Pervaz, Marianne Plettenberg, Sabrina Bickert, Christjane Wiltzmann, Heinz-Georg Möller, Horst Küllmer, Tina Grossin, Celine und Sharon Ebert, Lothar Millnitz, Anita Bachmann, Claudia Koch, Heike Luckhart, Nicole Titz, Ann-Kathrin Warlich, Sarah-Marie Weiser, Carmen Werner, Jennifer John-Polotzek, Isabella Polotzek, Frank und Annette Köhler, Johanna und Dana Vonholdt, Nathan und Marc Sporleder.





Januar 19.01.2018: Stammtisch mit Vortrag „Von wilden Pferden und Wildpferden – auch hier in Hessen“; Referentin: Ulrike Balzer (Biologin), Lich, http://www.pferde-bewegung.de/przpferde.html,; Unkostenbeitrag: 3 Euro, Info und Anmeldung bei S. Schwalm, Kontakt s. oben.



27.01.2018: Seminartag mit Karl-Friedrich von Holleuffer mit den Themen „Wirkungen von Zäumungen und Gebissen“, „Hard- und Software bei Reit- und Fahrpferden“ und „ Die Ausbildungsskala“, PSV Kurhessen-Waldeck, Seminarraum in der Reithalle des ländlichen Reit- & Fahrvereins Fritzlar e.V., Info bei Cornelia Döring, Wabern-Zennern, Tel. 05683/8312 oder goetz.doering@freenet.de.





Februar 04.02.2018: JHV mit Frühstück des Bezirksverbandes Schwalm-Eder . Beginn 10.00 Uhr im „Gilsaer Landcafe“, Neuental-Gilsa und ist für Mitglieder des Bezirksverbandes Schwalm-Eder kostenlos. Die Einladung findet ihr auf unserer Homepage sowie in der Ausgabe 04/2016 der Vereinszeitung Pferd & Freizeit. Um besser planen zu können, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung bis 20.01.2017 bei S. Schwalm, Kontakt s. oben.





- Bitte wenden -







Bezirksverband Schwalm-Eder

im Landesverband Hessen e. V.

www.vfdnet.de





Februar 16.02.2018: Stammtisch mit Vortrag „Dem Pferd auf den Zahn gefühlt“, Referentin Manuela Schubert (Pferdezahnärztin); Info bei S. Schwalm, Kontakt s. oben.





März 03.03.2018: Arbeit an der Doppellonge, Fuhrhalterei Döring, Wabern-Zennern, Info und Anmeldung unter Tel. 05683/8312 oder goetz.doering@freenet.de.



03.-04.03.2018 / 28.04.–01.05.2018: Geländerittführerkurs, 34823 Groß Umstadt; erwartet werden Vorkenntnisse gemäß der VFD ARPO, Anmeldung bis zum 08.01.2018 bei Melanie Dietz (VFD Übungsleiterin) unter Tel: +49 151 11600276 oder mell.dietz@gmx.de, Ausschreibung: https://www.vfdnet.de/index.php/hessen/hessen-sued/hessen-suedveranstaltungen/eventdetail/14103/-/vfd-gelaenderittfuehrer-lehrgang



11.03.2018: Schnupperkurs für Fahranfänger, Fuhrhalterei Döring, WabernZennern, Info und Anmeldung unter Tel. 05683/8312 oder goetz.doering@freenet.de.



16.03.2018: Stammtisch mit Vortrag „Pferd & Hund“, Referentin: Simone Wolf , Info bei S. Schwalm, Kontakt s. oben auf der Vorderseite.



17.03.2018: JHV des Landesverbandes, Maxi-Autohof Mücke, Gottesrain 2, 35325 Mücke, http://www.maxi-autohof.de/standorte/mucke. Beginn 15.30 Uhr. Die Einladung mit der Tagesordnung findet ihr in der Pferd & Freizeit, Ausgabe 04/12 und auf unserer HP.



17. / 18.03.2018: Basispass Pferdekunde, !!! Bitte Beachten: Prüfung ist am 31.03.2018 !!!; Fuhrhalterei Döring, Info und Anmeldung unter Tel. 05683/8312 oder goetz.doering@freenet.de.



24.03.2018: Befähigungsnachweis Tiertransport, Reitanlage Weitz, 36277 Schenksolz, Unkosten 70 Euro, Prüfungsgebühr 30 Euro, Info und Anmeldung bei Hajo Seifert, Tel. 036964 93423; Ausschreibung: http://www.afwthueringen.de/index.php/terminkalender/event/4befaehigungsnachweis-tiertransport



24. / 25.03.2018 (VFD-Kids): Longierkurs für Kinder, Hof „Sinnespferdchen“, Willingshausen-Leimbach; der Kurs findet jeweils von 10 – 17 Uhr statt, max. 10 Teilnehmer, Unkostenbeitrag 50 Euro, Nichtmitglieder zahlen eine Orga-Pauschale von 10 Euro. Info und Anmeldung bei Christine Nolte, Tel. 06691 5234 oder christine.nolte@freenet.de



24. – 31.03.2018: FN-Fahrkurs FA 5 – Kompaktkurs und Kutschenführerschein A; Fuhrhalterei Döring, Info unter Tel. 05683/8312 oder goetz.doering@freenet.de.



April 03. – 06.04.2018 (VFD-Kids): Ponyführerschein für Kinder, Hof „Sinnespferdchen“, Willingshausen-Leimbach; der Kurs findet immer von 14 – 17 Uhr statt; Unkostenbeitrag 50 Euro, Nichtmitglieder zahlen eine Orga-Pauschale von 10 Euro. Info und Anmeldung bei Christine Nolte, Tel. 06691 5234 oder christine.nolte@freenet.de







- 2 -



April 14.04.2018: Tageslehrgang „Karte und Kompass“ auf dem Hof Koch / Schwalm, 34613 Schwalmstadt – Michelsberg, Kursleitung: Sabine Schwalm. Geplant sind vormittags 2 – 3 Stunden Theorie. Am Nachmittag versuchen wir das Gelernte im Gelände umzusetzen. Eigene Pferde können für die Praxis gern mitgebracht werden. Unkosten: 30 Euro Nichtmitglieder zahlen zusätzlich 10 Euro Organisationspauschale. Info bei Sabine Schwalm, Kontakt s. Vorderseite oben



14. / 15.04.2018: Bundesdelegiertenversammlung (Budel), Bad Kissingen.



20. – 22.04.2018: APRI Grundkurs Arbeitspferde (Fahren vom Bock aus), Dieser Kurs bietet einen Einstieg in den Umgang und die Arbeit mit Pferden. Er vermittelt Grundlagen und dient Interessierten als Einstieg und Entscheidungshilfe für aufbauende APRI-Kurse, Fuhrhalterei Döring, Info unter Tel. 05683/8312 oder goetz.doering@freenet.de.



28. – 29.04.2018: VFD Pferdekunde I (Basispass Pferdekunde), Reitanlage Weitz, 36277 Schenksolz, Unkosten 60 Euro, Prüfungsgebühr 20 Euro, Info und Anmeldung bei Hajo Seifert, Tel. 036964 93423. Ausschreibung: http://www.afwthueringen.de/index.php/terminkalender/event/12-pferdekunde-ibasispass-pferdekunde



30.04.2018: Sternritt / -fahrt mit Maifeuer, Hof Koch/Schwalm in Schwalmstadt-Michelsberg. Geplant ist ein gemütlicher Abend mit interessanten Gesprächen über unser Lieblingsthema am Lager- / Maifeuer. Anmeldung bis 26.04.2017, Kontakt s. oben auf der Vorderseite. Am 1. Mai Mairitt und -fahrt, s. Vorschau.







Vorschau



01.05.2018: Mairitt / -fahrt mit Einkehr, Start ist auf dem Hof Koch / Schwalm, Info und Anmeldung bis zum 26.04.2017 bei Sabine Schwalm, Kontakt s. Vorderseite oben



27.05.2018: Orientierungsritt und –fahrt mit Kindertrail in Michelsberg, Info und Anmeldung bei S. Schwalm, Kontakt s. Vorderseite oben



02.06.2018: Erste Hilfe Kurs für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Reitanlage Weitz, 36277 Schenksolz, Unkosten ab 30 Euro (gestaffelt nach Alter), Prüfungsgebühr 20 Euro, Info und Anmeldung bei Hajo Seifert, Tel. 036964 93423.



09. / 10.06.2018: Sichtung für Übungsleiterlehrgang, Info und Anmeldung bei Hajo Seifert, Tel. 036964 93423





Und hier noch geplante Kurse, wo bisher noch kein Datum feststeht:



- Ein Wochenende auf dem Extrem-Trail in Herbstein im Vogelsberg



- Tageskurs Bodenarbeit für Kids mit Martina Trebing, Hof Sinnespferdchen, WillingshausenLeimbach



Sobald die Termine feststehen, werden diese auf unserer HP sowie der entsprechenden Seite bei FB veröffentlicht. Zeitgleich geht auch eine Info per Mail /Newsletter / Whatsapp an euch raus.









- 3 -