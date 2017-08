Presseinformation Peter Schiergen: „Die Pferde nehmen den BEMER sehr gut an“



Rekordhalter, Cheftrainer, Championjockey: Peter Schiergen ist einige Titel gewohnt und das nicht nur dank seiner Zeit als einer der erfolgreichsten Jockeys Deutschlands. Auch seine seit 1998 andauernde Arbeit als Trainer des Stalls Asterblüte trug einige Früchte wie der Sieg beim Prix de l’Arc de Triomphe. Seit kurzer Zeit vertraut er auf die BEMER Veterinary Line, die seinen Pferden bei der alltäglichen Gesundheit hilft. Peter Schiergen ist 1965 in Willich am Niederrhein geboren und schon seit seiner Kindheit ein Pferdefanatiker. Mit 16 Jahren beginnt er seine Ausbildung als Jockey, bereits im Folgejahr hält er seinen ersten Siegerpokal in der Hand. „Ich wollte schon immer etwas mit Pferden machen. So bin ich natürlich zum Reitsport und später zum Rennsport gekommen. Irgendwann kam ich halt nicht mehr weg von den Pferden“, erklärt Peter Schiergen im Interview. Die Erfolge bleiben in den kommenden Jahren nicht aus. Insgesamt feiert er in seiner Zeit als Jockey 1451 Siege und stellt 1995 mit 273 Siegen in einer Saison einen neuen Europarekord auf. Drei Jahre später verlässt er den Rennsattel und übernimmt den Trainerjob beim Rennstall Asterblüte, wo er zuvor unter Heinz Jentzsch zehn Jahre als Jockey angestellt war. „Heinz Jentsch hat aus Altersgründen aufgehört und mich als nachfolgender Trainer vorgeschlagen. Für mich war dies eine Chance, einen großen Rennstall zu übernehmen.“



19 Jahre später hat Schiergens Liebe zum Rennsport nicht nachgelassen. Als hauptverantwortlicher Trainer konnte der Rennstall unter ihm zahlreiche Vollblüter trainieren und als Institution im deutschen Reitrennsport weiterwachsen. Mittlerweile hat der Stall 30 Angestellte sowie zu Saisonbeginn 120 Pferde. Von einer 1900 Meter langen Gras-Trainierbahn bis hin zu Aquatrainer und Pferdesolarium: Die Trainingsanlage an der Kölner Rennbahnstraße ist mit den modernsten Gerätschaften ausgestattet, die für das Wohlergehen der Pferde sorgen. „Für die Fitness der Pferde ist die moderne Ausstattung durchaus notwendig“, versichert Peter Schiergen.



Nur eine Frage der Zeit also, bis Peter Schiergen in Kontakt mit der Physikalischen Gefäßtherapie kommt. Die BEMER Veterinary Line lernt der 52-Jährige beim diesjährigen Galopprennen in Iffezheim zum ersten Mal kennen. Dort hatte die BEMER-Partnerin Irene Sänger mit ihrem Team einen





Informationsstand aufgebaut. „Nachdem ich auf den BEMER angesprochen wurde, habe ich es bei meinen Pferden sofort ausprobiert. Die Pferde nehmen die Behandlung sehr gut an und genießen das auf jeden Fall“, so Peter Schiergen. Für einige Minuten werden seine Schützlinge täglich mit dem BEMER Vet therapiert und er habe bereits nach kurzer Zeit gemerkt, dass es den Pferden bei der Förderung des Wohlbefindens hilft. „Wenn die Pferde viel laufen und Stress haben, verbessert sich die Regeneration mit dem BEMER auf jeden Fall. Und auch wenn die Pferde angeschlagen sind, ist der BEMER eine gute Unterstützung.“



Seit etwa acht Wochen ist der BEMER Vet am Rennstall Asterblüte im Einsatz und hilft dabei, die Leistungsfähigkeit der Pferde im Training und auf der Rennbahn zu verbessern. „Ich bin mir sicher, dass der BEMER ein guter Zusatz für die Arbeit mit den Pferden ist. Unterm Strich kann ich ein gutes Fazit zum BEMER ziehen.“





















Das Unternehmen BEMER



Die BEMER Int. AG mit Sitz in Triesen in Liechtenstein ist ein internationales Unternehmen der Gesundheitsbranche. BEMER ist ein technologisch führender Hersteller im Bereich der Physikalischen Gefäßtherapie. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind die Behandlungsoptionen für kleinste Blutgefäße, BEMER arbeitet u.a. auch mit Spitzensportlern und Reitsportexperten wie Paul Schockemöhle, Ullrich Kasselmann zusammen. Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER® ist mehrfach patentiert und kommt in verschiedenen Produktlinien für Mensch und Tier zum Tragen.



Weitere Informationen Online unter www.bemergroup.com



Pressekontakt BEMER Int. AG, Austrasse 15, FL - 9495 Triesen Tel. +423 / 399 39 99, E-Mail: presse@bemergroup.de

