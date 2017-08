Pullman City Eging am See - Volle Action für Kids

Volle Action für Kids

Hüpfburg, Trapperlauf, Niederseilgarten: Kids Days von 4. bis 7. September in Pullman City

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, doch bevor in Bayern die Schule wieder losgeht, steigen von 4. bis 7. September die Kids Days in der Westernstadt Pullman City/Eging am See. Zum Toben werden zwei große Hüpfburgen aufgeblasen, und bei einem spannenenden Trapperlauf können die Jungs und Mädels ihr Wildnis-Wissen unter Beweis stellen. Doc Magic Giuseppe verblüfft in der Mainstreet mit seiner Tischzauberei. Im Pullman Kids Club wird gebastelt und gewerkelt, man kann Ponyreiten, Bogenschießen, Goldwaschen und im Niederseilgarten Kraft und Gleichgewichtssinn auf die Probe stellen. So macht der Ferienausklang Spaß! Weitere Infos unter www.pullmancity.de.

