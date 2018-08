Schenefeld: Sommerturnier abgesagt

Schenefeld – Die Entscheidung fiel einstimmig: Die Horse & Classic GmbH hat das Sommerturnier Schenefeld, das vom 24. - 26. August stattfinden sollte, abgesagt. Maßgeblich waren dafür ausschließlich wirtschaftliche Gründe. In der Reihe der Veranstaltungen, die die Horse & Classic GmbH bietet, war das Sommerturnier das größte und aufwändigste Event. “Die Kosten sind im Laufe der Jahre weiter gestiegen”, so Jürgen Böckmann, “die durch Partner und Sponsoren generierten Einnahmen konnten damit nicht Schritt halten. “ Die drei Pferdewirtschaftsmeister Jürgen Böckmann, Rainer Schwiebert und Wolfgang Schierloh bilden die Horse & Classic GmbH und haben in den vergangenen Jahren nicht nur das Sommerturnier wiederbelebt, sondern auch umfangreiche Investitionen in den Betrieb der gesamten Anlage am Klövensteen getätigt. Die Absage betrifft ausschließlich das große Sommerturnier, nicht die weiteren Veranstaltungen auf dem Klövensteen. Das Herbstturnier am 6. und 7. Oktober in der Halle wird neuer Standort für die Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal und das Finale der norddeutschen Junioren im Nürnberger Burg-Pokal, die ursprünglich im Rahmen des Sommerturniers stattgefunden hätten. Die Horse & Classic GmbH wird weiterhin gemeinsam mit dem Elbdörfer- und Schenefelder RV an der Umsetzung und Entwicklung von Veranstaltungen arbeiten.