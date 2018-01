Wer möchte den Beruf Pferdewirt erlernen?

Informationsveranstaltung

Du interessierst Dich für den Beruf des Pferdewirtes? Dann bist Du bei uns richtig!

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen informiert in Zusammenarbeit mit der

Bundesvereinigung der Berufsreiter und den Berufsschulen über den Beruf des

Pferdewirtes (alle Fachrichtungen). Alle diejenigen, die daran denken, diesen Beruf zu erlernen, sind dazu – mit ihren Eltern – herzlich eingeladen.

Ort: Heidegut Eschede Am Bruche 1 29348 Eschede

Termin: Samstag, 03.03.2018

Beginn: 10:00 Uhr

Informationen über Berufsbild, persönliche Voraussetzungen,

Ausbildungsgang, Arbeitsalltag, Ausbildungsbetrieb, Ausbildungs-

vertrag, Berufsaussichten (ca. 90 Min.)

Praxisteil: Vorreiten/Vormustern eines Pferdes, je nach Fachrichtung –

für Teilnehmer ab 15 Jahre (jeweils 15 Min.)

Korrekte Reitausrüstung und Reithelm erforderlich.

Anschl. Bekanntgabe der Einschätzung der praktischen Fähigkeiten durch die Testkommission.

Kostenbeitrag: 10,00 € pro Person und 10 € für die Pferdenutzung

Anmeldung: Anmeldung bis zum 16.02.2018 unter www.heidegut-eschede.de

Bitte gib uns bei der Anmeldung an, für welche Fachrichtung Du Dich interessierst.

Teilnehmer, die auf einer Informationsveranstaltung von der Testkommission eine Empfehlung erhalten, werden außerdem zu einem ausführlichen Eignungstest an der Deutschen Reitschule in Warendorf am 03./04. Nov. 2018 eingeladen.

A b l a u f

Zeit Inhalt Durchführung

10:00 Begrüßung Frau Schlottau,

Bekanntgabe des Ablaufes Heidegut Eschede

Verteilung Info-Material Herr Meyer,

LWK Niedersachsen

10:20 Anforderungen an einen Auszubildenden Delegierter BBR;

Frau Schlottau

10:40 Ablauf eines Arbeitstages Auszubildende/r

11:00 Informationen der zuständigen Stelle Herr Meyer, LWK

- zum Ausbildungsvertrag (Ausbildungsberater)

- gesetzliche Bestimmungen

- Ausbildungsplatzsuche

11:30 Informationen der Berufsschule (BBS) Frau Sonnenkalb /

über Unterrichtsfächer / Lernfelder Frau Keine

(BBS Justus-v.-Liebig, Ahlem)

12:00 Berufsaussichten, Verdienstmöglichkeiten Vertreter der BBR

12.30 Mittagspause (Imbiss im Heidegut Eschede)

13:30 Je nach angestrebter Fachrichtung: Kommission

Vorreiten bzw. Vormustern eines Pferdes (Beurteilung der praktischen

(freiwillig) Fähigkeiten)

Bitte bei Anmeldung angeben, ob geritten

werden soll

15.30 Geplantes Ende der Veranstaltung

Kostenbeitrag 10,00 € pro Person zzgl. 10,00 € für die Pferdenutzung