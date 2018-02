Der Winterbanner auf der Titelseite ist weg - der Sommer kann kommen! O.k. so weit ist es noch nicht. Zuerst ist mal das Frühjahr und der Frühling dran. So haben wir nun erst mal ein neutrales Headbanner als Titelseitenbanner. Wir hoffen, es gefällt Euch sch mal. Ds nächste Banner wird noch vor Ostern fällig werden...

Mit pferdigen Grüßen Redaktionsservice