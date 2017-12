HUFGEFLÜSTER im neuen Outfit!

Eigentlich war das neue Outfit für HUFGEFLÜSTER erst für den Jahreswechsel 2017/2018 geplant. Nun haben wir das zum 1.12.2017 vorgezogen. Das neue Design haben wir dem aktuellen Zeitgeschmack angepaßt. So sind die Seiten nun alle heller und freundlicher geworden. Unseren Grundfarbton Gelb haben wir reduziert - die Pages sind nun eher in Farbe weiß gehalten, anstelle von bunt. Dadurch ist HUFGEFLÜSTER auch insgesamt übersichtlicher geworden. Auch die neue Navigation zeigt hier ihre Wirkung. Natürlich interessiert uns auch, was unsere Leser und Leserinnen davon halten! Viel Spaß wünschen wir also mit den NEUEN HUFGEFLÜSTER!

Mit pferdigen Grüßen Redaktionsservice