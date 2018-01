Derzeit erhalten wir viele Mails mit jede Menge Zuspruch für das neue Design: "Das hat uns wirklich überrascht", so HUFGEFLÜSTER Herausgeber und Chefredakteur Bernhard Schormair. "Es ist echt toll, daß man auch noch seit so vielen Jahren am Markt immer wieder noch seine Leser und Leserinnen überraschen kann!"

Vielen Dank für Eure zahlreiche Meinung!

Hufflüsterer Bernhard im Namen der ganzen Redaktion