Wo ist unser Gästebuch?

Hilft doch echt nix - ein Gästebuch ist in Zeiten von Social Media so was von Oldskool, daß wir uns davon nach 22 Jahren Betrieb schweren Herzens getrennt haben.

Seit 1999 haben wir es als Bestandteil im HUFGEFLÜSTER behalten. Viele nette Beiträge unserer Stammleserschaft waren darin enthalten.

Wir danken unseren Lesern und Leserinnen für die vielen netten Beiträge und die vielen Aufmunterungen zum Weitermachen.

Nun ist es Geschichte - trairig aber wahr...

Und wo ist nun die Alternative?

Wir empfehlen dazu unsere HUFGEFLÜSTER Facebook Gruppe:

https://www.facebook.com/groups/Hufgefluester

die Redaktion