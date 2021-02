Nachhaltig lecker: Das biologische und ursprüngliche Futter von DANO für Hunde und Katzen kommt nach Deutschland

Eine gesunde, nachhaltige Lebensweise gehört für viele Menschen bereits zum Alltag, da sollte das geliebte Haustier nicht ausgenommen werden. Ob für den Hund oder die Katze, das zertifizierte Bio-Tierfutter DANO steht für eine ökologische Ernährung der Vierbeiner – hochwertig und lecker. Ab sofort sind Trocken- und Nassfutter sowie Snacks in ausgewählten Supermärkten sowie im dm Onlineshop erhältlich. Zusätzlich wird es das biologische Futter ab dem 25. März auch stationär in dm-Filialen geben.

Bereits seit 1992 überträgt DANO seine hohen Ansprüche an Nachhaltigkeit sowie Achtung der Natur auf sein qualitativ hochwertiges Hunde- und Katzenfutter. Respekt vor Natur und Tieren ist fest in DANOs Philosophie verankert und so stammen alle tierischen Proteine, die zur Herstellung des Futters genutzt werden, aus biologischer und verantwortungsvoller Tierhaltung. Verwendete Soja- und Lupinenpflanzen, die als pflanzliche Proteine essenzielle Aminosäuren liefern, werden ebenfalls biologisch angebaut. Das gesamte Produktportfolio von DANO wird ohne Konservierungsstoffe, zugefügten Zucker, künstliche Farb-, Duft- und Geschmacksstoffe zubereitet. Auch sind alle verwendeten Rohstoffe nachweislich GVO-, pestizid- und hormonfrei. Besonders wichtig ist dem niederländischen Unternehmen die Nachverfolgbarkeit aller Inhaltsstoffe auf ihrem Weg vom Bauern bis in das Produkt, denn nur so kann die hohe Qualität mit gutem Gewissen sichergestellt werden. Dazu führt DANO´s Qualitätsmanagement – über die von SKAL* geforderten Kontrollen der Rohstoffe hinaus – ergänzende, eigenverantwortliche Überprüfungen der Landwirte und Erzeuger durch. Das schlägt sich auch in sieben Zertifikaten** wieder, darunter Bio-, Tierschutz- sowie Güte-Siegel, die für DANOs Transparenz und Fairness stehen.

Das weitreichende Sortiment von DANO für Hunde umfasst sowohl getreidefreie Pasteten mit Bio-Rind, Bio-Truthahn, Aloe Vera und Bio-Huhn, als auch vollwertige Trockenfutter-Variationen. Zur Belohnung nach dem Training oder zur Verwöhnung bieten sich die MINI-Belohnungssnacks mit 97 % Bio-Fleisch an. Für die Stubentiger von verantwortungsvollen Tierhaltern liefert DANO vollwertige Katzenbrocken sowie getreidefreie Pasteten mit Rind, Huhn, Truthahn und MSC-Lachs. Mit biologischen Kaustangen mit Fisch und Fleisch sowie kleinen, leckeren, getreidefreien Snacks mit 97 % Bio-Fleisch-Anteil lassen sich die Samtpfoten gern verwöhnen.

