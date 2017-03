8. und 9. April 2017 - Supreme Münchner Heimtiermesse

Supreme Münchner Heimtiermesse: Pfoten fliegen über das Parkett & Katzen laden zum Beauty-Contest

München, 1. März 2017 - Heimtierfreunde aufgepasst: am 8. und 9. April 2017 lädt die Supreme Münchner Heimtiermesse zum zweiten Mal ins MTC world of fashion, Haus 1, zum Shoppen, Erleben und Mitmachen ein. Aussteller aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet präsentieren auf über 5.000 m² Produkte, Dienstleistungen, Vereine und Verbände. Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr erwarten die Besucher attraktive Einkaufs- und Beratungsmöglichkeiten, Shows, Vorträge von Experten und jede Menge Herausforderungen für die eigenen Vierbeiner. Die kleinen Gäste dürfen sich diesmal auf eine eigene Abenteuer-Area freuen.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Mieze im ganzen Land? Täglich stellen sich rund 100 Katzen einer Jury und kämpfen um die begehrten Titel und Trophäen. Veranstalter der "Internationalen Rassekatzenausstellung" ist der Verein Crystal Palace Cats e.V.

Auf der Aktionsfläche dürfen sich die Besucher neben Dog-Dancing und einem Agility-Parcour für Hunde diesmal auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Deutschlands talentierteste Nachwuchs-Musherin Valentina Kunoth stellt Ihr Schlittenhunde-Team vor und lädt die Besucher ein, selbst mal in den "Dog Scooter" zu steigen.

Die jüngsten Besucher erwartet in Halle 5 eine eigene Abenteuer-Area mit Hüpfburg, Kletterrutsche, einem aufblasbaren Fußballfeld, Kinderschminken u.v.m.

Als Neuaussteller begrüßen wir auf der Supreme Münchner Heimtiermesse u.a. ABC SPORT KLEIN (Hundesport-Zubehör), Anouk et Emile (Horsewear), COPCOPET (Premium-Produkte wie Leinen, Halsbänder und Hundebetten für alle Hunderassen), IRIS KRÄUTERGARTL (heilende Kräuter), MARY'S NAP (Luxus Hundetaschen und -betten), TAVO (Hunde- und Katzenbetten aus Korbwaren und Vollholz, Frottierpflegeartikel für Heimtiere) u.a.

Supreme Münchner Heimtiermesse, die Messe für die ganze Familie: vom 8. bis 9. April 2017, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. Mehr Informationen zum Programm und zu den Ausstellern finden Sie unter www.muenchner-heimtiermesse.de.

Adresse:

MTC world of Fashion, Haus 1

Taunusstr.45/ Ingolstädter Str.47

80807 München

Öffnungszeiten:

08.04./09.04.2017 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Tageskarte Erwachsene 9,00 ?

ermäßigte Tageskarte

(nur gegen Vorlage eines gültigen Nachweises für Schüler von 12 - 16 Jahren, Auszubildende, Studenten, Versorgungsempfänger, Schwerbeschädigte und Senioren) 8,00 ?

Kinder unter 12 Jahre frei

mitgeführte Hunde 1,00 ?

Hunde sind auf der Messe herzlich Willkommen. Bitte führen Sie Ihre Tiere in allen Hallen an der Leine und bringen Sie einen gültigen Impfausweis (Pflicht) mit.

Über The Supreme Group by munichfashion.company

Die munichfashion.company GmbH wurde im Juni 2007 gegründet und ist der führende Messeveranstalter von Modemessen in Deutschland mit jährlich 11 Ordermessen an den Standorten München und Düsseldorf. Darüber hinaus vermarktet der Veranstalter die beiden fest angemieteten Messelocations: das MTC, Haus 1 in München sowie das B1 in Düsseldorf mit über 30 Fremdveranstaltungen jährlich.

Im November 2015 hat die munichfashion.company GmbH ihr Portfolio um sechs Verbrauchermessen erweitert und bedient somit neben ihrem Kerngeschäft der B2B Messen nun auch erfolgreich etablierte B2C Messen. Hierzu gehören unter anderem die Heimtiermessen in Dresden, München und Hannover sowie die Kulinaria & Vinum in Dresden und München.

Die B2C Messen werden - wie bereits die Modemessen - unter der Dachmarke "The Supreme Group" vermarktet.

Kontakt:

Daria Einowsky

Marketing & PR

+49 (0)89 420 4479 19 +49 (0)172 859 93 07

de@munichfashioncompany.de