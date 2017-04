Pressemitteilung

Internationaler Tag zur Abschaffung der Tierversuche:

TASSO fordert von Bundesregierung Ausstiegsplan aus dem Tierversuch

Sulzbach/Ts., 20. April 2017 – Fast drei Millionen Tiere werden jährlich in Deutschland für wissenschaftliche Zwecke verbraucht. Anlässlich des Internationalen Tags zur Abschaffung der Tierversuche am 24. April appelliert die Tierschutzorganisation TASSO e.V. an die Bundesregierung, dem Beispiel der Niederlande zu folgen, und einen Ausstiegsplan aus dem Tierversuch vorzulegen sowie gleichzeitig die tierversuchsfreie Forschung stärker zu fördern.

Die Niederlande haben Ende vergangenen Jahres einen konkreten Maßnahmenplan zum schrittweisen Ausstieg aus der tierexperimentellen Forschung vorgelegt. Demnach können beispielsweise bis zum Jahr 2025 Tierversuche für regulatorische Sicherheitsprüfungen von Chemikalien, Lebensmittelzutaten, Pestiziden und Medikamenten oder für die Prüfung biologischer Produkte wie Impfstoffe entfallen. Auch für Bereiche der Forschung und Lehre werden Szenarien für tiereinsatzfreie Methoden entworfen. Damit wollen die Niederlande bei der Forschung ohne Versuchstiere bis zum Jahr 2025 eine international führende Rolle einnehmen.

Noch 2015 beschrieb der für den Tierschutz in Deutschland zuständige Bundesminister Christian Schmidt sein langfristiges Ziel, Tierversuche komplett zu ersetzen.

„Wir erwarten, dass dieser Äußerung nun endlich Taten folgen und fordern den Minister auf, ebenfalls einen Masterplan zum Ausstieg aus dem Tierversuch zu präsentieren“, sagt Mike Ruckelshaus, Leiter Tierschutz Inland bei TASSO.

Dies sei schon deshalb bitter nötig, da Deutschland sich im Bereich Tierschutz und Tierversuche nicht gerade mit Ruhm bekleckert habe. Denn noch immer sei es möglich, schwerstbelastende Tierversuche in Deutschland durchzuführen. So werden beispielsweise Tiere in der psychiatrischen Forschung mit schrecklichsten Versuchsmethoden in die pure Verzweiflung und Todesangst getrieben, oder ihnen werden zu diversen anderen Forschungszwecken stärkste Schmerzen und schwerste Schäden zugefügt. Dabei hätte Deutschland bei der Umsetzung der EU-Tierversuchsrichtlinie 2013 schwerstbelastende Versuche verbieten können.

„Auch die Mitglieder der Verbraucherschutzministerkonferenz baten vor fast genau einem Jahr am 22. April 2016 die Bundesregierung, ein Verbot besonders belastender Tierversuche zu prüfen“, erklärt der Tierschutzexperte. Doch bis zum heutigen Tage liegt kein Ergebnis vor.

Darüber hinaus steht auch die staatliche Förderung der tierversuchsfreien Forschung im Vergleich zur Förderung der tierexperimentell ausgerichteten Forschung armselig da. Während jährlich lediglich ein einstelliger Millionenbetrag für die Erforschung von Alternativmethoden zur Verfügung steht, werden gleichzeitig Tierversuche mit Summen in Milliardenhöhe gefördert.

„Ein deutlicher Richtungswechsel hin zu einer innovativen Wissenschaft, die ausschließlich mit ethisch vertretbaren Methoden arbeitet, kann nur mit einem ebenso deutlichen Signal und einer radikalen Umschichtung in der Förderpolitik erreicht werden“, erläutert Mike Ruckelshaus abschließend.

