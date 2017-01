29.11.2016 16:49 von Redakteur MFC

Supreme Heimtiermesse Hannover vom 3. bis 5. Februar 2017

+ Rundum Programm für die ganze Familie

+ Shoppingangebot zu Messe-Preisen

+ Drei internationale Wettbewerbe in der Aqua- und Terraristik

München, November 2016.

Vom 3. bis 5. Februar 2017 ist es endlich wieder soweit: täglich von 10 bis 18 Uhr dreht sich auf der beliebten Supreme HeimtiermesseHannover alles rund um das Thema Haustier. Auf dem Messegelände Hannover – im Rahmen der abf – dürfen sich die Besucher auf 9.000 m² auf ein einzigartiges Einkaufs-, Informations- und Unterhaltungsprogramm mit Highlights für die ganze Familie freuen. Das Portfolio der Aussteller reicht von Futtermittelherstellern für Hund und Katze, Spielzeug und Mode für den geliebten Vierbeiner, Informationsangebote für Nager, Hunde und Katzen, Vereine bis hin zur Aquaristik und Terraristik. Schnäppchen-Jäger kommen hier voll auf Ihre Kosten. Für die Kinder gibt es ein extra Programm, u.a. mit Kinderschminken und einigen extra Überraschungen.

Neben informativen Vorträgen und Seminaren im Bereich Aquaristik erwartet die Tierfreunde zusätzlich ein interessantes Rahmenprogramm mit gleich drei internationalen Wettbewerben: das „9. Internationale Garnelenchampionat“, die „Terrascaping WM“ und das „Aquascaping“.

Wer verschiedene Hunderassen kennen lernen möchte, sollte die Rassepräsentationen des Internationalen Hundeverbands IHV auf keinen Fall verpassen. Am Samstag,den 4. Februar 2017, dürfen sich alle Vierbeiner bis 45 cm Schulterhöhe der Bewertung einer internationalen Jury stellen, am Sonntag, den 5. Februar 2017, sind die „Großen“ ab 45 cm Schulterhöhe an der Reihe. Darüber hinaus gibt es an allen drei Messetagen auf der Showfläche verschiedene Aktionen wie Agility, Dogdancing und Mantrailing.

Im gesicherten Abstand zu den bellenden Vierbeinern zeigen sich auch die Katzen von ihrer schönsten Seite: Der Katzenverein Felidae e.V. präsentiert die „Internationale Rassekatzenausstellung“. Angemeldet sind u.a. bereits mehr als 40 Maine-Coon Katzen und ein Vertreter der exotischen Katzenrasse Savannah, die aus einer Mischung zwischen Serval und Hauskatze entstanden ist.

Als Aussteller begrüßen wir auf der Supreme Heimtiermesse Hannover u.a. ANGEL DOG FACTORY, ANIFIT BIRGIT HACKER, BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO.KG, DAS FUTTERHAUS, DOG’S CROWN, KIRSTIN’S KATZENSHOP, KRAUSE AQUARIENPFLANZEN, LEDERMANUFAKTUR BY LUTZ INSEL, MEERSCHWEINCHENFREUNDE DEUTSCHLAND LV NIEDERSACHSEN, MONKEYS THEATRE, PETS NATURE GMBH, SCHULZE HEIMTIERBEDARF GMBH, STEINIS-PETSHOP, VERBAND DEUTSCHER VEREINE FÜR AQUARIEN- UND TERRARIENKUNDE e.V.(VDA), VET-CONCEPT GMBH & CO.KG u.v.m.

Besucher haben in Hannover die Möglichkeit in die faszinierende Welt der Aquaristik und Terraristik einzutauchen. Beim „9. Internationale Garnelenchampionat“, ausgerichtet vom Dähne-Verlag in Zusammenarbeit mit dem „Arbeitskreis für Wirbellose in Binnengewässern e.V. (AKWB)“, stellen Züchter aus der ganzen Welt verschiedene Zwerggarnelenarten und ihre Farbschläge aus, die von einer Jury bewertet werden.

Im Terrascaping unter dem Motto „Madagaskar – Der heilige Gral der Evolution“ wird währenddessen ein neuer Weltmeister gekürt. Hier sind richtige Künstler am Werk, die den Zuschauern zeigen, was in einem Terrarium alles möglich ist, wenn man seiner Phantasie freien Lauf lässt.

Ein weiteres Highlight ist der Aquascaping Wettbewerb. Zehn namenhafte Meister-Aquariengestalter treffen in Hannover im aufeinander, um mit zehn ausgewählten Schülern an ihrer Seite die beste Aquarienlandschaft in der „Aquarium Design Meisterschule 2017“ zu kreieren. Gleiche Voraussetzungen, gleiches Material – nur die Kreativität des Meisters mit seinem Schüler an der Seite entscheidet über Sieg und Niederlage. In einem echten Wettkampf auf der Messe können Besucher das Treiben der Teams live verfolgen und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder sich auf den kostenlosen Workshops, die parallel neben dem Wettbewerb laufen, von den Meistern Tipps und echtes Expertenwissen abzuholen.

Supreme Heimtiermesse Hannover, die Messe für die ganze Familie: vom 3. bis 5. Februar 2017, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. Mehr Informationen zum Programm und zu den Ausstellern finden Sie unter www.heimtiermesse-hannover.de.

Adresse:

Messe Hannover, Halle 23

Messegelände

30521 Hannover

Eintrittspreise

Tagesticket € 13,-

Tagesticket ermäßigt € 12,-

Junior-Tagesticket (13 – 17 J.) € 8,-

Kinder bis 12 Jahre (in Begleitung Erwachsener) frei

Alle Tickets berechtigen zum Eintritt auf die abf!

Hunde sind auf der gesamten abf erlaubt. Bitte führen Sie Ihre Tiere in allen Hallen an der Leine und bringen Sie einen gültigen Impfausweis mit.

Kontakt:

Daria Einowsky

Marketing & PR