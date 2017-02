PRESSEMITTEILUNG

„Puh, du hast Mundgeruch!“ – Zahngesundheit bei Haustieren ist wichtig

Sulzbach/Ts., 09.02.2017: Tube auf, Zahnpasta auf die Bürste, putzen – Für uns Menschen ist das mindestens zweimal täglich zwei bis drei Minuten lang Routine. Nicht weniger wichtig ist die regelmäßige Zahnpflege für Haustiere. Denn auch bei Hunden und Katzen kann vernachlässigte Zahnhygiene zu Problemen führen. Das ist sogar ein häufiger Grund für Tierarztbesuche, weiß die für die Tierschutzorganisation TASSO e.V. tätige Tierärztin Dr. Anette Fach.

Da für die medizinisch sinnvolle Entfernung von Zahnstein eine Narkose notwendig ist, sollten Tierhalter versuchen, möglichst viel für die Zähne ihrer Haustiere zu tun. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Zähne von Hunden und Katzen zu pflegen. Zum Beispiel gilt Trockenfutter im Allgemeinen als besser für die Zahngesundheit, da das Kauen zu einem gewissen Abrieb an den Zahnflächen führt. Außerdem gibt es spezielle Zahnpflegefutter auf dem Markt, die aufgrund ihrer Textur zusätzlich zahnreinigend wirken. Speziellen Kaustangen können ebenfalls helfen, die Zähne zu reinigen. Allerdings haben die industriell hergestellten Produkte auch Nachteile: Sie bestehen meist aus relativ viel Bindegewebe und nicht aus hochwertigem Eiweiß. So nehmen die Tiere zusätzliche Kalorien auf. Da viele Haustiere in Deutschland bereits zu dick sind, ist Vorsicht geboten. Desinfizierende Trinkwasserzusätze sind eine gute Alternative. Diese Produkte helfen auch für einen frischen Atem.

„Am besten, man putzt seinem Tier aktiv die Zähne. Mit vielen Tieren lässt sich das trainieren“, rät Dr. Anette Fach. Dafür gibt es spezielle Katzen- und Hundezahncremes. Man kann mit einer Zahnbürste oder auch mit einem Baumwolltuch die Zahncreme auf die Zähne des Tieres auftragen und verteilen. Hierbei gilt: Ein einfaches Auftragen auf die Zähne ist gut, ein regelrechtes Putzen der Zähne ist besser.

Einem Tier das Zähneputzen beizubringen, sollte mit viel positiver Bestärkung, Geduld und schrittweisem Üben erfolgen. Grundsätzlich gilt: Jede Maßnahme, die man für die Zahngesundheit tut, hat einen Effekt und hilft in der Summe. Regelmäßige professionelle Zahnreinigung und tägliches Zähneputzen zu Hause sind am erfolgreichsten.

Der TASSO-Zahncheck für zu Hause:

Frisst oder kaut das Tier abnormal, oder meidet es feste Futterbestandteile? Speichelt oder blutet das Tier aus dem Maul? Riecht das Tier unangenehm aus dem Maul? Ist das Zahnfleisch um die Zähne gerötet oder blutig? Fehlen bei dem Tier Zähne? Sind auf den Zähnen (vor allem hinten im Maul an den oberen Zähnen nachschauen) Beläge zu sehen?

Wer eine oder mehrere Fragen mit „Ja“ beantwortet hat, sollte sein Tier bei einem Tierarzt vorstellen. Eine Erkrankung in der Maulhöhle ist dann wahrscheinlich.







---

Über TASSO e.V.:

Die in Sulzbach bei Frankfurt ansässige Tierschutzorganisation TASSO e.V. betreibt Europas größtes Haustierzentralregister. Mittlerweile vertrauen über 5,8 Millionen Menschen dem seit 34 Jahren erfolgreich arbeitenden Verein. Derzeit sind über acht Millionen Tiere bei TASSO registriert und somit im Verlustfall vor dem endgültigen Verschwinden geschützt. Durchschnittlich alle zehn Minuten vermittelt TASSO ein entlaufenes Tier an seinen glücklichen Halter zurück, dies sind im Jahr rund 62.500 Erfolge. Die Registrierung und alle anderen Leistungen von TASSO wie die 24-Stunden-Notrufzentrale, Suchplakate, SOS-Halsband-Plakette und der Suchservice sind kostenlos. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden großzügiger Tierfreunde. Neben der Rückvermittlung von Haustieren ist TASSO im Tierschutz im In- und Ausland aktiv und sieht seinen zusätzlichen Schwerpunkt in der Aufklärung und der politischen Arbeit innerhalb des Tierschutzes. TASSO arbeitet mit den meisten Tierschutzvereinen und -organisationen sowie mit nahezu allen deutschen Tierärzten zusammen und unterstützt regelmäßig Tierheime unter anderem bei kostenaufwändigen Projekten. Mit dem Online-Tierheim shelta bietet TASSO zudem Tiersuchenden eine Plattform in der virtuellen Welt. Für die Tierhalter ist TASSO ein kompetenter Ansprechpartner für alle Belange des Tierschutzes.

Mit freundlichen Grüßen



Marie-Christin Gronau

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit







—————————————————————————————————————

TASSO e.V. • Frankfurter Str. 20 • 65795 Hattersheim • Germany

Telefon: +49 (6190) 937300 • FAX: +49 (6190) 937400

eMail: info@tasso.net • HomePage: www.tasso.net

—————————————————————————————————————

Spendenkonto: Nassauische Sparkasse • Konto 238054907 • BLZ: 51050015

IBAN DE78 510500150238054907 • SWIFT-BIC NASSDE55

—————————————————————————————————————

Registergericht: Frankfurt am Main • Registernummer: VR 7876

Leiter der TASSO-Zentrale: Philip McCreight • 1. Vorsitzender: Rudolf Ruf

—————————————————————————————————————

Diese Information ist ausschließlich für die adressierte Person, Unternehmung oder

Organisation bestimmt und könnte vertrauliches und/oder privilegiertes Material ent-

halten. Personen, Unternehmungen oder Organisationen, für die diese Information

nicht bestimmt ist, ist es nicht gestattet, diese zu lesen, erneut zu übertragen, zu

verbreiten, anderweitig zu verwenden oder sich durch sie veranlasst zu sehen, Maß-

nahmen irgendeiner Art zu ergreifen. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten

haben, bitten wir Sie, sich mit dem Absender in Verbindung zu setzen und das Material

von Ihrem Computer zu löschen. Wir weisen darauf hin, dass E-Mail-Nachrichten mit

und ohne Zutun von Dritten verloren gehen, verändert oder verfälscht werden können.

Herkömmliche E-Mails sind nicht gegen den Zugriff von Dritten geschützt und deshalb

ist auch die Vertraulichkeit unter Umständen nicht gewahrt.



Marie-Christin Gronau





———————————————————————————————————

TASSO e.V. • Otto-Volger-Str. 15 • 65843 Sulzbach/Ts. • Deutschland

Tel.: +49 (6190) 937 - 315 • Fax: +49 (6190) 937 - 410

E-Mail: marie-christin.gronau@tasso.net • www.tasso.net

———————————————————————————————————

Spendenkonto: Nassauische Sparkasse

IBAN DE78 5105 0015 0238 0549 07 • SWIFT-BIC NASSDE55XXX

———————————————————————————————————

Registergericht: Frankfurt am Main • Registernummer: VR 7876

Leiter TASSO e.V.: Philip McCreight • 1. Vorsitzender: Rudolf Ruf

———————————————————————————————————

Diese Information ist ausschließlich für die adressierte Person, Unternehmung oder

Organisation bestimmt und könnte vertrauliches und/oder privilegiertes Material ent-

halten. Personen, Unternehmungen oder Organisationen, für die diese Information

nicht bestimmt ist, ist es nicht gestattet, diese zu lesen, erneut zu übertragen, zu

verbreiten, anderweitig zu verwenden oder sich durch sie veranlasst zu sehen, Maß-

nahmen irgendeiner Art zu ergreifen. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten

haben, bitten wir Sie, sich mit dem Absender in Verbindung zu setzen und das Material

von Ihrem Computer zu löschen. Wir weisen darauf hin, dass E-Mail-Nachrichten mit

und ohne Zutun von Dritten verloren gehen, verändert oder verfälscht werden können.

Herkömmliche E-Mails sind nicht gegen den Zugriff von Dritten geschützt und deshalb

ist auch die Vertraulichkeit unter Umständen nicht gewahrt.