Die Ranch der Pferde - Drama

Die Ranch der Pferde: Maud Sage hegt einen geheimen Wunsch, als sie in das Land ihrer Kindheit zurückkehrt. Doch ihr Traum, dort Vollblutpferde von Weltklasse zu züchten, geht nicht so einfach in Erfüllung. Die versnobte Gesellschaft von Bluegrass sowie ihr skrupelloser Nachbar Shipley scheuen keine Gemeinheit, um sie zu vernichten. Gegen die bösartigen Intrigen steht ihr nur der hilfreiche Farmverwalter Cutler zur Seite, dessen Liebe sie zunächst verkennt. Das rächt sich bitter, als sie auf die Verführungskünste des ebenso reichen wie mysteriösen Iren Fitzgerald herein fällt.



Regie:

Simon Wincer.



Drehbuch:

Mart Crowley, Borden Deal



Schauspieler:

Cheryl Ladd, Wayne Rogers, Diane Ladd, Mickey Rooney, Brian Kerwin, Shawnee Smith, Judith-Marie Bergan, Anthony Andrews, Arthur Rosenberg, Kieran Mulroney, Jerry Hardin, Will Cascio, Charles David Cooper, Othello Pumphry, Thomas Caldwell



Produzenten:

Arthur Fellows, Terry Keegan, Howard Lipstone