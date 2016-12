HJN Reiten steht für die hohe Kunst der feinen Kommunikation mit dem Pferd. Körpersprache in der Pferdeausbildung - und wie diese wirklich funktioniert. Entsprechend der klassischen Ausbildungsskala – Takt & Losgelassenheit – ist das Ziel ein ausbalanciertes, gelassen in sich ruhendes Pferd, das seinen Körper auch unter dem Reiter in absoluter, freier Selbsthaltung präsentieren kann. Dabei erreichen Pferd und Reiter ein Vertrauensverhältnis, das weit über das Normale hinaus geht...