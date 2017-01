Beispiel Pferde Grasen lassen - Hobbles statt Führstrick

Ohne gegenseitiges Vertrauen geht gar nichts! Besteht dieses jedoch, dann weiß das Pferd, das ihm gar nichts Gefährliches passieren kann! Es steht still, während ich vor ihm knie, um die Hobbles anzulegen. Beim ersten mal ist es wichtig, daß es sofort die Nase in saftiges Grün stecken kann. ich bleibe eine Weile neben ihm, damit es sich sicher fühlt. Wenn es das Hobbling akkzeptiert hat, mache ich es mir irgendwo in Sichtweite gemütlich. Hobblen hat aber auch gar nichts mit "Tierquälerei" zu tun; sondern ist ein Stück Freiheit! Vor die Wahl gestellt: anbinden oder hobblen? Würde sich jedes Pferd für's Hobblen entscheiden, so Jutta Klara Schroer aus Berlin Brandenburg...