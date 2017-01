Stefanie Groll, die glückliche Gewinnerin der Aktion „Ich bin Dein Anhänger“, durfte ihren neuen Humbaur Maximus in Shiny Orange auf der Messe Pferd & Jagd in Hannover abholen. Die gesamte Familie Groll prüfte ihren neuen Anhänger bereits am Messestand auf Herz und Nieren – was sie zum neuen Pferdeanhänger sagen? Gemeinsam mit Tochter Mareike halten sie ihre ersten Eindrücke in einem Video fest...