Pferdezäumung - Neue Erkenntnisse über das Englische Nasenband!

Anmerkung zur Pferdezäumung von Kurmärker - ein Pferdeleben. Heute gibts mal wieder ein etwas theoretischeres Video über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt: Das englische Nasenband und die mit ihm verbundene Problematik. Hier geht es NICHT(!) um den Sperriemen, dieses Thema werde ich in einem anderen Video behandeln!



Das, was ich euch hier erzähle, ist noch relativ unbekannt in der Reiterwelt und ich habe noch nie darüber gelesen, obwohl es so einleuchtend ist.Wenn das für euch auch so logisch scheint wie für mich, wäre im Sinne der Pferde es umso wichtiger, dieses Wissen etwas zu verbreiten indem ihr entweder das Video teilt oder es weitererzählt!



Um das noch klarzustellen:

Ich werde euch nicht als Tierquäler anschauen, wenn ihr ein solches Reithalfter verwendet. Allerdings kann ich euch mit diesem Wissen nur davon abraten, weiterhin ein englisches Nasenband zu verwenden - oder euch raten, es zumindest genügend locker zu verschnallen. Stattdessen wäre es besser, ein Micklem, ein Hannoversches oder ein Mexikanisches Nasenband zu verwenden, das diese Problematik umgeht. Oder ihr lasst das Nasenband einfach weg :) Ich denke auch nicht, dass jedes Pferd gleich sensibel reagiert. Manche Pferde kommen mit dem normalen Nasenband wohl ganz gut zurecht, für andere wiederum macht ein Wechsel sehr viel aus. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert ...