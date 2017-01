ROLLKUR und RIEGELN - ein Statement PRO PFERD

Dieses Video liegt mir aus verschiedenen Gründen sehr am Herzen! Zum einen weil mich manche Kommentare durch ihre Unreflektiertheit wirklich verletzten und weil es einfach zu einseitig ist, wenn man jeden Freizeitreiter in den Himmel lobt und jeden Sportreiter als Tierquäler hinstellt. Es gibt immer 2 Seiten der Medaille, nicht nur schwarz und weiß, sondern auch ganz ganz viele Graustufen und ich hoffe ihr versteht mein Video so wie es gemeint ist. Ich freue mich auf Eure Kommentare wenn ihr das Video komplett angeschaut habt...