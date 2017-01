Henning Daude Reitkurs in Schliengen am Rösslehof

Nachdem wir uns zum letzten Kurs zwei Jahre Zeit gelassen haben, brauchten wir diesmal nur etwa zwei Monate, um das Wiedersehen auf dem "Rösslehof" am Dreiländereck Deutschland-Schweiz-Frankreich zu feiern. Der tolle Ausblick auf den Schwarzwald, die Alpen und die Vogesen, das leckere Essen, die lustige Stimmung, die langsam endende Kälte - all das hielt uns nicht davon ab, uns dem Ernst des Reiterlebens zu widmen: Balanceverbesserung durch Tempiwechsel und Gangartenwechsel, Verbesserung der Hinterbeinaktivität und der Schubktaft sowie das Installieren der Schenkelakzeptanz wurden an diesem Wochenende von fleißigen Reitschülern aus dem Umland bis hin nach Zürich kräftig exerziert...