Pferdeimmobilie - absolute Alleinlage im Wald mit 10 Hektar Land

Ideale Pferdeimmobilie, wenn man mitten in der Natur wohnen will, aber nicht ganz auf die Annehmlichkeiten der Zivilisation verzichten möchte. Dann ist diese Alleinlage mit 10 Hektar Wald und Wiesen genau das Richtige für Sie. Ein Wohnhaus mit Festbrennstoff-Zentralheizung mit 4 Zimmern, Küche, Bad und Flur mit etwas über 100 Quadratmeter Wohnfläche erwartet Sie. Stallungen am Wohnhaus, Tierunterstände, ein Bienenhaus und ein großes Gebäude mit 2 Garagen und Pferdeställen stehen ebenfalls zur Verfügung.