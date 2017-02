Reitkurs mit Henning Daude in Potsdam im Avena Western Trainingszentrum

Beim ersten Lehrgang von Henning Daude in diesem Jahr beim Avena Western Trainingszentrum lagen viele Fragezeichen in der Luft: Mein Pferd denkt zu schnell ans Angaloppieren, was kann ich tun? Wie erkläre ich meinem Pony die Lenkung am besten? Wie komme ich besser zum sitzen? Wie finde ich das perfekte Timing für den fliegenden Wechsel? Dies waren einige der Fragen, die wir in den beiden Tagen westlich von Berlin klären konnten. Umrahmt von spät-winterlichem Wetter, neun Hunden und einer Silvia mit neuem Pferd hatten wir eine tolle Zeit...