Ein Bericht zur Probefahrt von dem Audi Q2 sport 2.0 TDI quattro Stronic mit 150 PS - der Mini SUV ist eigentlich zu klein für das Fahren mit Pferdeanhänger - dennoch, mit einer gebremsten Anhängelast von bis zu 1,7 Tonnen geht ein Pferd im Hänger schon mal und zur Fahrt in den Pferdestall macht das neue Modell echt was her...