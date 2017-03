Pferdegesundheit - Balance Pads präsentiert von Anke Recktenwald

Die Balance Pads helfen den Pferden, sich locker, taktmäßig, balanciert & tragkräftig zu bewegen. Stress und Schreckhaftigkeit werden reduziert, Stellungsfehler können optimiert werden, Pferde mit Schäden am Bewegungsapparat bewegen sich schmerzfreier. Hufpflege und Hängerfahren werden leichter durch verbessertes Gleichgewicht, Verspannungen werden gelöst u.v.m. Die Balance Pads wirken ganz einfach und selbstständig. Schon wenige Minuten können große Veränderungen bewirken. Einsetzbar vom Jungpferd bis zum Gnadenbrotpferd, beim Sportpferd, wie zur Rekonvaleszenz oder einfach als Wellnessangebot. Eine sehr einfache und effektive Möglichkeit, ihrem Pferd Gutes zu tun. Pferdewirtschaftsmeisterin Anke Recktenwald unterrichtet europaweit Seminare, in denen sie ihre Ausbildungen – Tellington TTouch Training, Feldenkrais Methode, Connected Riding und Centered Riding – intuitiv nutzt. Ihre Freundin und Mentorin Linda Tellington-Jones machte sie mit der Idee ihrer beider Kollegin Wendy Murdoch aus Amerika bekannt, mit Pferden auf den Balance Pads zu arbeiten. Anke Recktenwald ging auf Forschungsreise und erzielte mit dem ungewöhnlichen Ansatz große Erfolge bei Menschen und Pferden. Auch Menschen–ohne ihre jahrzehntelange Erfahrung mit Pferden–erzielen mit den Pads deutliche Ergebnisse. Darum liegt es Anke Recktenwald am Herzen, diese Arbeit allen Pferdefreunden zugänglich zu machen...