Pferdehalter und Abenteurer aufgemerkt - die Tiny Houses sind in den USA schon länger voll im Trend - nun erobern die winzigen Häuser auf Rädern auch Hessen. Frank Deltau aus Reichelsheim wohnt in so einem winzigen 12,5-Quadratmeter-Haus. Das winzige Haus ist eine mobile Holzhütte und bietet alles, was Deltau zum Leben braucht: Küche, Bad, Arbeitsbereich sowie unter dem Dach einen kleinen Schlafraum...