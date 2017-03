Reitkurs in Empfingen / Tübingen bei Trail Rider

Reiter Lehrgang mit Henning Daude - Es begann im Schwarzwald bei "Trail Rider" mit (hoffentlich) letztem winterlichem Sturm und ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Eine in den letzten Jahren eingeschworene Pferd-Reiter-Gemeinde mitsamt doppeltem Besuch aus der Schweiz vertiefte sich an diesen beiden Tagen in Empfingen in folgende Fragen: Wie motiviere ich mein Pferd, bestimmte Dinge für mich zu tun? Was muss ich tun, damit ich mein Pferd besser gelenkt bekomme? Oder auch: Wie bekomme ich mein Pony feiner an den Hilfen? Aber die Frage der Fragen war schlussendlich (zumindest für "Sir Henry"): Wie bekomme ich das blaue Band verliehen...