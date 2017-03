Nun nach einigen Wochen gibt es den Produkttest vom Clickheat Rückenwärmer, den ich auf der Partner Pferd Messe in Leipzig gekauft habe. Ich konnte ihn nun beim Unterricht lange genug auch an sehr kalten Tagen testen. Katja hat ihn für das Video das erste Mal in der Hand und testet gleich noch andere Möglichkeiten für Euch...