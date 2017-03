Der CEO von Bentley Wolfgang Dürheimer gibt exklusive Einblicke in den Bentayga Mulliner. Was das Luxusschiff alles kann und bereithält, sehen wir im Video - fast schon Nebensache - die gebremste Anhängelast am elektrisch ausfahrbaren Kupplungshaken beträgt 3,5 Tonnen - doch dieses Fahrzeug ist fast zu schade zum schnöden Hängerziehen...