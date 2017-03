Satte, grüne Wälder und Wiesen in den Pyrenäen, Thymian und wilder Lavendel, weite Ebenen mit Wein, Oliven- und Mandelbäumen. An der Küste schillern silbern stille Korkeichenwälder, die am Meer von leuchtenden majestätischen Pinien abgelöst werden. Fantastische Panoramablicke, Strandgaloppaden im Sonnenaufgang, atemberaubende Bergpassagen im Hochgebirge, Baden mit den Pferden – das alles können wir bei unseren Trails in Katalonien erleben...