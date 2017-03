Du hast Dir gerade ein junges Pferd gekauft und möchtest es nun abwechslungsreich zum Dressurpferd ausbilden? Schau dir in unserem heutigen Re-Live Montag die Tipps der erfolgreichen Vielseitigkeits- und Dressurreiterin Ingrid Klimke an! Sie erklärt auf was es in der Ausbildung ankommt und zeigt viele Möglichkeiten für eine abwechslungsreiche Dressurausbildung...