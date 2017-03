Lehrgang für Reiter mit Henning Daude - fröhlich und unternehmungslustig wechselten wir in den Frühling; da wurde ein Tag lang gedreht, galoppiert, über Stangen im Schritt, Trab und Galopp geritten und gewechselt, was das Zeug hielt. Die Bikini-Figur ist in Sicht, mit bester Musik unterlegt wie gehabt...