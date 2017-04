Loesdau Lessons mit Sabine Ellinger - Ekzemerdecke richtig anziehen

Pferde-Ausbilderin Sabine Ellinger zeigt dir, wie du schonungsvoll dein Pferd an die Ekzemerdecke gewöhnst...





Zuerst die Vorbereitungen: Ekzemerdecke richtig anziehen

Problematisch wird es häufig beim Halsteil. Pferde sind nicht daran gewöhnt, dass ihnen etwas über den Kopf gezogen wird. Besonders kritisch kann der Moment sein, wenn dein Pferd für einen kurzen Moment beim Überstreifen nichts sieht. Um es optimal auf das Anziehen des engen Halsteils der Ekzemerdecke vorzubereiten, kannst du deinem Pferd beispielsweise mit einem Handtuch oder einer Plastiktüte über den Kopf streichen. Bevor du jedoch mit dem Anziehen der Ekzemerdecke beginnst, streichst du dein Pferd am ganzen Körper mit der Decke ab. Lass dir dabei viel Zeit.



Dann das Anziehen des Halsteils

Damit der Moment, in dem das Tier nichts sieht, möglichst kurz ist, raffe das Halsteil möglichst straff zusammen. So bekommst du das enge Halsteil der Ekzemerdecke zügig über die Augenpartie gestreift. Danach breitest du die Decke symmetrisch über den ganzen Rücken bis zum Schweifschutz aus.



Und dann die Ekzemerdecke richtig anpassen

Um die Ekzemerdecke nun an deinem Pferd anzupassen, werden zunächst die Gurtbänder an den Hinterbeinen geschlossen. Bitte achte darauf, dass das Pferd, sobald du die Schnallen schließt, nicht in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Die Beinbänder sollten unbedingt locker sitzen. Danach führst du die Gurte des Bauchlatzes durch die Rückenschlaufen. Der Bauchlatz sollte hinter dem Ellbogen und vor dem Ansatz der Hinterbeine liegen. Nun befestigst du den Brustlatz. Zuletzt richtest du die Decke noch einmal nach allen Seiten aus. Jetzt ist dein Pferd bestens vor Insekten geschützt.