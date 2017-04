Wir starten hiermit probeweise eine kleine Serie zu immer wieder gestellten Fragen - hat das Pferd Probleme mit der Umstellung vom Reiten mit den tradierten Gebissen auf den gebisslosen LG-Zaum? Gerne widmet sich die Erfinderin des gebisslosen LG-Zaumes auch Ihrer Frage in naher Zukunft. Die am meisten gestellten Fragen, werden gerne aufgegriffen und so beantwortet...